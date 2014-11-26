Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 1vom 26.11.2014
In der allerersten Challenge sollen die Kandidaten mit einer verführerischen Kreation zeigen, wer sie sind - es gilt, den Lieblings-Kuchen zu backen! Anschließend haben sie eine knifflige Aufgabe vor sich, denn Christian lässt sie einen Cronut kreieren, eine süße Verführung aus gefülltem Blätterteig. Das Highlight dieser Folge ist die gebackene Visitenkarte: eine 3D-Torte mit persönlicher Note.

