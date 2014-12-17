Finale mit Soufflé und BaumkuchenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 4: Finale mit Soufflé und Baumkuchen
96 Min.Folge vom 17.12.2014Ab 6
Nur noch vier Kandidaten sind übrig. Zwei von ihnen werden im Finale um 10.000 Euro und die Veröffentlichung eines eigenen Backbuches kämpfen. Dafür müssen sie eine raffinierte achtstöckige Torte kreieren. Doch bis dahin stehen einige knifflige Aufgaben an: Ein weihnachtliches Soufflé, ein Baumkuchen und eine Motivtorte zum Thema Weihnachten sollen perfekt zubereitet die Jury überzeugen. Wer kann sich kulinarisch durchsetzen und wird Deutschlands bester Hobbybäcker?
