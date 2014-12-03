Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Schokokuchen mit zartem Schmelz

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 03.12.2014
Schokokuchen mit zartem Schmelz

Schokokuchen mit zartem SchmelzJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 2: Schokokuchen mit zartem Schmelz

96 Min.Folge vom 03.12.2014Ab 6

Es wird schokoladig! Der perfekte Schokokuchen ist gar nicht so leicht herzustellen - schließlich steht und fällt der Genuss mit der gekonnten Verarbeitung der Grundzutat. Wer hat ein Händchen für den zarten Schmelz? Andrea fordert die Hobby-Bäcker anschließend mit einem Savarin heraus. Der Clou an der Napfkuchenspezialität ist der gerührte Hefeteig, der viel Expertise erfordert. Abschließend ist Geschicklichkeit gefragt: eine Torte aus schiefen Böden muss gestaltet werden!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen