Das große Backen
Folge 2: Schokokuchen mit zartem Schmelz
96 Min.Folge vom 03.12.2014Ab 6
Es wird schokoladig! Der perfekte Schokokuchen ist gar nicht so leicht herzustellen - schließlich steht und fällt der Genuss mit der gekonnten Verarbeitung der Grundzutat. Wer hat ein Händchen für den zarten Schmelz? Andrea fordert die Hobby-Bäcker anschließend mit einem Savarin heraus. Der Clou an der Napfkuchenspezialität ist der gerührte Hefeteig, der viel Expertise erfordert. Abschließend ist Geschicklichkeit gefragt: eine Torte aus schiefen Böden muss gestaltet werden!
