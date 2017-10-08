Pumpernickel-Bagels: Ran an die Teig-Zicke!Jetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 4: Pumpernickel-Bagels: Ran an die Teig-Zicke!
45 Min.Folge vom 08.10.2017Ab 6
Die Kandidaten stehen heute vor zwei großen Herausforderungen: Für die technische Prüfung sollen sie drei perfekte Pumpernickel-Bagels backen. Ein Ziegenfrischkäse-Dip mit Roter Bete rundet das Geschmackserlebnis ab. Als Highlight müssen die Hobbybäcker einen Deco Roll Cake zaubern - eine Biskuitrolle, deren Äußeres aus gemustertem Teig besteht. Wer besitzt genug Geschick, um mit Dekorteig eine tolle Optik und eine dazu passende, schmackhafte Füllung zu kreieren?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick