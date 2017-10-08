Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Pumpernickel-Bagels: Ran an die Teig-Zicke!

SAT.1Staffel 5Folge 4vom 08.10.2017
Pumpernickel-Bagels: Ran an die Teig-Zicke!

Pumpernickel-Bagels: Ran an die Teig-Zicke!Jetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 4: Pumpernickel-Bagels: Ran an die Teig-Zicke!

45 Min.Folge vom 08.10.2017Ab 6

Die Kandidaten stehen heute vor zwei großen Herausforderungen: Für die technische Prüfung sollen sie drei perfekte Pumpernickel-Bagels backen. Ein Ziegenfrischkäse-Dip mit Roter Bete rundet das Geschmackserlebnis ab. Als Highlight müssen die Hobbybäcker einen Deco Roll Cake zaubern - eine Biskuitrolle, deren Äußeres aus gemustertem Teig besteht. Wer besitzt genug Geschick, um mit Dekorteig eine tolle Optik und eine dazu passende, schmackhafte Füllung zu kreieren?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen