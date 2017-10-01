Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 3vom 01.10.2017
45 Min.Folge vom 01.10.2017Ab 6

Heute wird es für die Hobbybäcker tierisch: Auf speziellen Wunsch von Betty sollen sie einen Cupcake-Zoo backen. Jeder Kandidat muss einen perfekten Bären-, Schaf- und Flamingo-Cupcake präsentieren und sein Deko-Talent auf den Mini-Küchlein beweisen. Außerdem erwartet die Bäcker eine 3D-Torte zum Thema "Erntedankfest". Das Kunstwerk soll zwei verschiedene Cremefüllungen und eine Fruchtfüllung beinhalten und mit Kreativität überzeugen.

