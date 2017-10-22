Eurovision Cake Contest: Lieblingskuchen unserer NachbarnJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 6: Eurovision Cake Contest: Lieblingskuchen unserer Nachbarn
45 Min.Folge vom 22.10.2017Ab 6
Betty hat sich für die Kandidaten eine besondere Leckerei ausgedacht: Sie sollen eine Nusstorte Lübecker Art zaubern. Dafür müssen die Hobbybäcker einen Mürbeteig und einen Biskuit backen. Außerdem soll die Torte mit einer Nuss-Sahne-Creme gefüllt und mit Marzipan gedeckt werden. Anschließend ruft der Eurovision Cake Contest, der ganz den Lieblings-Kuchen unserer europäischen Nachbarn gewidmet ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick