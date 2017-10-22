Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Eurovision Cake Contest: Lieblingskuchen unserer Nachbarn

SAT.1Staffel 5Folge 6vom 22.10.2017
Eurovision Cake Contest: Lieblingskuchen unserer Nachbarn

Eurovision Cake Contest: Lieblingskuchen unserer NachbarnJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 6: Eurovision Cake Contest: Lieblingskuchen unserer Nachbarn

45 Min.Folge vom 22.10.2017Ab 6

Betty hat sich für die Kandidaten eine besondere Leckerei ausgedacht: Sie sollen eine Nusstorte Lübecker Art zaubern. Dafür müssen die Hobbybäcker einen Mürbeteig und einen Biskuit backen. Außerdem soll die Torte mit einer Nuss-Sahne-Creme gefüllt und mit Marzipan gedeckt werden. Anschließend ruft der Eurovision Cake Contest, der ganz den Lieblings-Kuchen unserer europäischen Nachbarn gewidmet ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen