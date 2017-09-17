Premiere: Kuchen mit karamellisierter MettwurstJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 2: Premiere: Kuchen mit karamellisierter Mettwurst
45 Min.Folge vom 17.09.2017Ab 6
Betty hat sich für die Kandidaten eine besonders raffinierte Prüfung überlegt: Sie sollen einen Kranz aus Windbeuteln herstellen, der genau 26 Zentimeter Durchmesser hat und nach dem Backen mit einer leckeren Creme gefüllt und mit Erdbeerglasur überzogen wird. Das Highlight der heutigen Sendung sind Kuchenklassiker - allerdings deftig interpretiert. Wem gelingt eine delikate Kreation aus Brand-, Hefe- oder Blätterteig mit einer herzhaften Note?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick