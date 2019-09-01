Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Kreativer Auftakt bei den Hobbybäckern

SAT.1Staffel 7Folge 1vom 01.09.2019
Kreativer Auftakt bei den Hobbybäckern

Kreativer Auftakt bei den HobbybäckernJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 1: Kreativer Auftakt bei den Hobbybäckern

106 Min.Folge vom 01.09.2019Ab 6

In der allerersten Aufgabe backen zehn Hobbybäcker ihre Lieblingsrezepte. Als Auftakt in der Technischen Prüfung hat sich Jurorin Bettina Schliephake-Burchhardt für einen allseits bekannten Klassiker entschieden: Die Pudding-Brezel. Das Highlight folgt zum Schluss mit der gebackenen Visitenkarte.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen