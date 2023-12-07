Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promi-Büßen

Überraschende Wendungen und neue Eskalationen

ProSiebenStaffel 2Folge 5vom 07.12.2023
Überraschende Wendungen und neue Eskalationen

Überraschende Wendungen und neue EskalationenJetzt kostenlos streamen

Das große Promi-Büßen

Folge 5: Überraschende Wendungen und neue Eskalationen

114 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12

Im Büßer-Camp brodelt es. Nach Lishas freiwilligen Ausstieg stehen nun Emmy und Leon auf der Exit-Liste und müssen im Battle ums Weiterkommen kämpfen. Auch neue Eskalationen sind vorprogrammiert und Olivia Jones lädt Leon und Danni zur Runde der Schande.

