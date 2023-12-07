Überraschende Wendungen und neue EskalationenJetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 5: Überraschende Wendungen und neue Eskalationen
114 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Im Büßer-Camp brodelt es. Nach Lishas freiwilligen Ausstieg stehen nun Emmy und Leon auf der Exit-Liste und müssen im Battle ums Weiterkommen kämpfen. Auch neue Eskalationen sind vorprogrammiert und Olivia Jones lädt Leon und Danni zur Runde der Schande.
