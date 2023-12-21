Das Finale: Harte Entscheidungen und neue ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 7: Das Finale: Harte Entscheidungen und neue Überraschungen
93 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12
Die verbleibenden Promis sind ihrem Ziel so nah. Doch nicht alle können gewinnen. Wer kämpft am Ende um das Preisgeld und wer scheitert so kurz vor dem Ziel? Und welche Überraschung hält Olivia Jones für die büßenden Promis noch bereit?
