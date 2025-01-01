Zum Inhalt springenBarrierefrei
MOVIESPHEREStaffel 2Folge 12
Folge 12: Die geheime Bruderschaft

22 Min.Ab 12

Kevin bekommt Besuch von einem Geist namens Gary. Er war zu Lebzeiten Teil einer geheimen Weihnachtsmann-Bruderschaft. Gary bittet Kevin, ein Geschenk an die Bruderschaft zu überbringen. Damit möchte er seinen Santa-Bruder Bill bloßstellen, dem er seine größte Schmach als Weihnachtsmann zu verdanken hat. Um diesen Auftrag auszuführen, muss Kevin zunächst Teil der Bruderschaft werden; die Prüfungen haben es jedoch in sich ...

