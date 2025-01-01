Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deadbeat

Einbruch in der Samenbank

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 8
Einbruch in der Samenbank

Einbruch in der SamenbankJetzt kostenlos streamen

Deadbeat

Folge 8: Einbruch in der Samenbank

22 Min.Ab 12

Kevins TV-Show wurde gestrichen, sodass er den neuen Fernseher zurückgeben muss, da er sich diesen nicht leisten kann. Der Verkäufer sträubt sich und möchte das Gerät nicht zurücknehmen. Schließlich schlägt er ihm einen Deal vor: Wenn Kevin den Geist aus dem Laden vertreibt, nimmt er ihn zurück. Der Geist namens Jason bittet Kevin, seine Freundin aus einem selbst gebauten Bunker zu befreien - leider befindet sich dieser unter einem Haus, in dem eine Samenbank untergebracht ist.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Deadbeat
MOVIESPHERE
Deadbeat

Deadbeat

Alle 3 Staffeln und Folgen