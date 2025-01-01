Deadbeat
Folge 8: Einbruch in der Samenbank
22 Min.Ab 12
Kevins TV-Show wurde gestrichen, sodass er den neuen Fernseher zurückgeben muss, da er sich diesen nicht leisten kann. Der Verkäufer sträubt sich und möchte das Gerät nicht zurücknehmen. Schließlich schlägt er ihm einen Deal vor: Wenn Kevin den Geist aus dem Laden vertreibt, nimmt er ihn zurück. Der Geist namens Jason bittet Kevin, seine Freundin aus einem selbst gebauten Bunker zu befreien - leider befindet sich dieser unter einem Haus, in dem eine Samenbank untergebracht ist.
