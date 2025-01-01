Deadbeat
Folge 13: Die Finger-Falle
22 Min.Ab 12
Millie schmiedet einen perfiden Plan, um Kevin den Garaus zu machen und Sue für sich zu gewinnen. Um Kevin zu unterstützen, schlüpft Sue in Zoilas Körper. Als Zoilas Körper jedoch urplötzlich ins Koma fällt, ist Sue gefangen. Um sie zu retten, bleibt Kevin nur eine Möglichkeit: Er muss Sue ins Licht schicken. Er benötigt dazu jedoch ihren Finger ...
