Deadbeat

Der gnadenlose Kritiker

Staffel 2Folge 2
Der gnadenlose Kritiker

Der gnadenlose KritikerJetzt kostenlos streamen

Deadbeat

Folge 2: Der gnadenlose Kritiker

22 Min.Ab 12

Kevin und Sue sind mittlerweile ein Paar. Allerdings läuft die Beziehung nicht so, wie es Kevin gern hätte. Er beschließt, sie mit einem Essen zu bezirzen. Es trifft sich gut, dass ihn ein Restaurantbesitzer beauftragt, dessen Etablissement "Rostiger Bunsenbrenner" von Geistern zu befreien. Dort trifft Kevin auf Christopher, den ehemaligen Koch, der nicht ins Licht gehen kann, bevor die einzige negative Kritik, die er je erhalten hat, geändert wird. Ein kniffliger Auftrag ...

Deadbeat
MOVIESPHERE
Deadbeat

Deadbeat

