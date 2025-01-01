Deadbeat
Folge 4: Geistertanz
22 Min.Ab 12
Kevin soll dafür sorgen, dass die Dreharbeiten für Chamomiles Show in einem Altersheim nicht von Geistern gestört werden. Dort begegnet er dem Geist von Milton, dessen Wunsch es ist, ein letztes Mal mit seiner ehemaligen Tanzpartnerin Edith bei einem Talentwettbewerb zu tanzen. Milton gibt sich jedoch als Fred Myers aus, da er zu Lebzeiten Edith bei einer Hebefigur fallen gelassen hat und sie seither nichts von ihm wissen will ...
