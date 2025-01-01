Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deadbeat

Der Sektenguru

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 5
Der Sektenguru

Deadbeat

Folge 5: Der Sektenguru

22 Min.Ab 12

Chamomiles Premierenparty steht bevor; dafür lässt sie sich die Haare bei ihrem Friseur Giuseppe stylen. Kevin begegnet dabei einer Gruppe von Geistern, die ihm erzählen, dass Giuseppe ein ehemaliger Sektenführer ist, der seine Anhänger überredet hat, ihm ihr ganzes Geld zu geben, um dann Massenselbstmord zu begehen. Kevin ist mit dieser Information zunächst überfordert ...

Deadbeat
MOVIESPHERE
Deadbeat

Deadbeat

