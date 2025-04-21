Der Alte
Folge 7: Der Absturz
58 Min.Ab 12
Klara Sundermann, die langjährige Sekretärin und Geliebte von Günter Vondrell, wird ermordet. Der Verdacht richtet sich gegen Vondrell, denn er und seine Firma wurden von Klara Sundermann mehrfach erpreßt. Doch merkwürdigerweise konnten die Erpressungen von insgesamt einer halben Millionen Mark Vondrells Liebe zu Klara nicht erschüttern. Gegenüber Hauptkommissar Kress lenkt Vondrell den Verdacht auf seine Ehefrau Edith. Während die Mordkommission noch recherchiert, droht Vondrell, sich und seine Frau zu töten. Mit seinem Sportflugzeug will er sich auf sein Haus stürzen und fliegt im Tiefflug sein Ziel an.
Weitere Folgen in Staffel 10
