Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Tote reden doch

KultKrimiStaffel 10Folge 18vom 03.08.1995
Tote reden doch

Tote reden dochJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 18: Tote reden doch

58 Min.Folge vom 03.08.1995Ab 12

Katrin Grollmann ist das Opfer einer Entführung geworden. Victor Grollmann, mit ihr in zweiter Ehe verheiratet, wurde telefonisch erpreßt; für die Freilassung forderte der Kidnapper ein hohes Lösegeld. Grollmann kam dieser Forderung entgegen und vermied es, wie von dem Kidnapper gefordert, die Polizei einzuschalten. Dennoch bleibt Katrin verschwunden, erst ein anonymer Anruf bei der Dienststelle von Kress lenkt die Spur auf eine abgelegene Waldhütte. Die Kripoermittlungen ergeben, daß die Familienverhältnisse im Hause Grollmann alles andere als harmonisch waren. Insbesondere Barbara Grollmann, Victors erste Ehefrau, hält sich mit Schuldzuweisungen nicht zurück.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen