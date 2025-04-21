Der Alte
Folge 8: Mördergrube
Der von Feuerwehr und Notarzt aus dem Autowrack geborgene Fahrer ist tot. Zunächst deutet alles auf einen tragischen Verkehrsunfall hin. Doch dann gibt es für die Unfallhelfer einen Grund, die Mordkommission einzuschalten: im Wagen wird eine Pistole und am Kopf ein Einschuß entdeckt. Hat Nikolas Heidberg, Besitzer einer Import/Export-Firma, Selbstmord begangen? Eine Annahme, die sich schon bald als falsch herausstellt. Als im Zuge der weiteren Ermittlungen bekannt wird, daß Vera Heidberg, Ärztin, Ehefrau des Opfers, zur Todeszeit ihres Mannes einen Selbstmordversuch unternommen hat, wird das Rätsel um diesen mysteriösen Fall für Hauptkommissar Kress immer größer.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick