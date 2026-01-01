Der Alte
Folge 6: Trauma
Stefan Reiter erfreute sich gerade mal einen Tag lang seiner wiedergewonnenen Freiheit; nach einer zwölfjährigen Gefängnisstrafe, die gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung verhängt wurde. In stark angetrunkenem Zustand hatte er mit seinem Kleinkalibergewehr auf Vögel schießen wollen. Tragischerweise traf er dabei jedoch im Nachbargrundstück die kleine Irina Falk tödlich. Ein Fall, in dem Hauptkommissar Kress seinerzeit die Ermittlungen führte. Obwohl verheiratet, unterhielt Reiter seit Jahren ein Verhältnis mit Sabine Bittner. Der attraktiven Barfrau aus einer Disco galt denn auch sofort sein Besuch. Nachdem er ihre Wohnung wieder verlassen und für den Heimweg die U-Bahn genommen hatte, wurde er auf dem Bahnsteig der Endstation hinterrücks erstochen. Ein Racheakt von Jan Falk, Irinas Vater? Durchaus denkbar. Aber dann gibt Sabine Bittner in ihrer Befragung als Zeugin etwas preis - für die Mordkommission um Leo Kress ist die Information von höchstem Interesse.
