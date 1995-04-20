Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Das zweite Geständnis

KultKrimiStaffel 10Folge 14vom 20.04.1995
Das zweite Geständnis

Das zweite GeständnisJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 14: Das zweite Geständnis

59 Min.Folge vom 20.04.1995Ab 12

Professor Bernhard Wullkow muss seinen Mörder gekannt haben. Er hatte ihn in die Wohnung eingelassen und mit ihm Rotwein getrunken. Die Kripo kann das vom Täter benutzte Glas sicherstellen. Spuren jedoch, die ihn verraten könnten, sind offenbar sorgfältig abgewaschen worden. Auch die Mordwaffe, eine Pistole, die Wullkow gehörte, ist frei von Fingerabdrücken. Wullkows Ex-Ehefrau Dorothea zufolge habe sie ihren Mann noch am Nachmittag gesehen. Zwischen beiden habe es aber Streit gegeben, weswegen sie mitten in der Stadt aus seinem Wagen ausgestiegen sei. Für Hauptkommissar Kress durchaus ein ernstzunehmender Fahndungsansatz, erinnerte er sich nicht des Skandals von Zürich, in den Professor Wullkow seinerzeit verwickelt war. Als Kunstsachverständiger soll er Fälschungen per Expertisen für Originale ausgegeben haben. Doch mangels Beweisen musste ihn das Gericht freisprechen. Ist der Tod des 52-Jährigen ein später Racheakt?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen