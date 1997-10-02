Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 11Folge 19vom 02.10.1997
58 Min.Folge vom 02.10.1997Ab 12

Das Urteil hat bei vielen Empörung ausgelöst: Olaf Petran, der sich an der Tochter seiner Geliebten, Jutta Veith, vergangen hat, ist mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Während des Prozesses sind zahlreiche Morddrohungen gegen ihn bekannt geworden. Wieder auf freiem Fuß, hat sich Petran vorläufig in einer Pension eingemietet. In der darauffolgenden Nacht, zwischen drei und fünf Uhr, wurde er dort erstochen. Wer außer Jutta Veith hat gewußt, daß Petran in dieser Pension abgestiegen ist? Er lebte, wie Hauptkommissar Kress in Erfahrung bringt, in ständiger Angst vor einem Racheakt. Der Mörder oder die Mörderin eines Kinderschänders, darüber ist sich die Kripo im klaren, kann mit der Solidarität anderer rechnen. Leo Kress stellt sich deshalb auf schwierige Ermittlungen ein.

KultKrimi
