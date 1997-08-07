Der Alte
Folge 17: Ein ehrenwerter Mann
Der Tod des aus einem Vorortzug gestürzten Honorarkonsuls Cornelius Mogensen wirft mehrere Fragen auf. Glaubte Hauptkommissar Kress im ersten Moment noch an einen tragischen Unglücksfall, so kommt er aufgrund der gesicherten Spuren doch sehr schnell zu der Erkenntnis, daß es sich um Mord handelt. Warum benutzte der alte Herr die Bahn, wenn er sich doch viel bequemer vom eigenen Chauffeur hätte fahren lassen können? Mit wem und aus welchem Grund war der vermögende, in München lebende Witwer verabredet? Vor allem auf diese, Mogensens Kindern Sabine und Johann gestellten Fragen, hätte der Hauptkommissar gern eine Antwort gewußt. Doch die verheiratete Tochter und der ledige Sohn geben vor darüber nicht informiert zu sein. Der Fall bleibt so lange für die Mordkommission rätselhaft, bis Kress in den Besitz geheimer Dokumente gelangt. Sollte der Konsul durch diese Unterlagen erpreßt werden?
