Der Alte
Folge 10: Schlüssel zum Mord
Weinend bricht Elvira Jonas in der Arztpraxis ihres Mannes zusammen. Hauptkommissar Kress kümmert sich um die junge Frau. Sie hat zu verkraften, daß ihr Ehemann Günther vor etwa zwei Stunden im Behandlungszimmer ermordet wurde. Das wahrscheinlich als Tatwaffe benutzte Skalpell liegt neben der Leiche. Dr. Jonas' Ex-Ehefrau Helen, mit der zusammen er eine Gemeinschaftspraxis führte, entdeckte als erste den Toten und verständigte die Polizei. Nachdem Elvira ihren Schock überwunden hat, ist sie in der Lage, einen Hinweis auf den beziehungsweise die möglichen Täter zu geben. "Wir wurden heute Nachmittag in unserem Haus überfallen", berichtet sie dem Hauptkommissar. Zwei Maskierte hätten ihren Mann gezwungen, in die Praxis zu fahren, um dort die Verletzung eines dritten zu behandeln. Einer der Gangster sei jedoch im Haus zurückgeblieben. Sie war solange dessen Geisel, bis er über Handy von seinen Komplizen abgerufen wurde. Zuvor hat er sie ins Bad eingeschlossen, aus dem sie die Feuerwehr befreite.
