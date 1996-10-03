Der Alte
Folge 8: Die Spur des Todes
Das auf einem Rastplatz an Helga Vorkamp verübte Verbrechen hat beim Opfer tiefe Spuren hinterlassen. Zunächst wurde ihr Ehemann ermordet, anschließend vergewaltigte derselbe Täter die junge Frau. Auf eigene Faust sucht sie seitdem nach dem Mörder, der sich zuvor an drei weiteren Frauen vergangen haben soll. In allen Fällen trug er eine Gesichtsmaske. Auch die von Hauptkommissar Kress geleitete Mordkommission setzt alles daran, des unbekannten Verbrechers habhaft zu werden. Ist man endlich am Ziel, als im Hinterhof einer Gaststätte die Leiche des Dr. Wolschak gefunden wird? Ebenso wie vor vier Wochen Peter Vorkamp, starb er durch mehrere Messerstiche. Im Lokal, und das ist für Leo Kress nun doch eine Überraschung, sitzt Helga Vorkamp. War sie dem Hauptkommissar zuvorgekommen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick