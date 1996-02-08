Der Alte
Folge 2: Der Mord gegenüber
Der Mord gegenüber Frau Birka sorgt in dieser Nacht für Aufregung. Die alte Dame behauptet, Zeugin eines Mordes gewesen zu sein. Im 1. Stock der gegenüberliegenden, leerstehenden Villa habe sich ein schreckliches Drama abgespielt: Eine auf der Flucht vor ihrem maskierten Verfolger befindliche Frau sei erschossen worden. Kopfschüttelnd hört sich Hauptkommissar Kress ihre Schilderung an, denn in besagter Wohnung haben er und seine Mitarbeiter keine Leiche gefunden. Hausarzt Dr. Schelling ist an ähnliche Horrorgeschichten seiner Patientin gewöhnt, weshalb er es längst aufgegeben hat, Ilse Birka noch ernstzunehmen. Und trotzdem stimmt etwas nicht. Denn obwohl es keine sichtbaren Spuren für ein Verbrechen in der Wohnung gibt, ist sich Kress sicher, daß darin geschossen wurde. Am nächsten Morgen macht Olga Kulakowa eine fürchterliche Entdeckung: Leblos sitzt Frau Birka in ihrem Sessel. Schockiert stellt die Hausgehilfin fest, daß sie erschossen wurde.
