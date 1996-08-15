Der Alte
Folge 6: Nachtmorde
Hauptkommissar Leo Kress ist überzeugt, es mit einem offenbar geistesgestörten Serienkiller zu tun zu haben. Drei junge Männer wurden binnen weniger Wochen heimtückisch erschossen. In allen Mordfällen ist dieselbe Pistole benutzt worden. Ebenso übereinstimmend der Tatort außerhalb Münchens, in der Nähe eines Jugendclubs. Wie die beiden zuvor Getöteten muß auch Klaus Mahn, das Opfer von heute, den Todesschützen persönlich gekannt haben. Der Abiturient lag neben seinem umgestürzten Motorrad am Straßenrand, als er von Freunden gegen 22 Uhr entdeckt wurde. Leider nicht die einzige Schreckensnachricht dieser Nacht: die Spurensuche am Tatort ist noch in vollem Gange, da wird ein weiterer Mord bekannt. Wie Klaus Mahn, war auch der jetzt vor seinem Elternhaus umgebrachte Thorsten Jülich regelmäßiger Besucher des Jugendclubs. Sein Vater, so dessen Aussage, habe den Schuß gehört und sei seinem sterbenden Sohn sofort zu Hilfe geeilt. Identisch die Tatwaffe: Der unheimliche Killer hat demnach ein viertes Mal zugeschlagen. Nun steht Hauptkommissar Kress zusammen mit seinen drei Kollegen unter massivem Erfolgsdruck.
