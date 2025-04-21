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Der Alte

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KultKrimiStaffel 6Folge 18vom 21.04.2025
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Folge 18: Ultimo

59 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Auf Albert Kosak ist ein Mordanschlag verübt worden. Obwohl er in dritter Ge- neration auf hohem Niveau mit Immobilien handelt und mit seinen 65 Jahren auf Korrektheit bedacht ist, scheint es Menschen zu geben, die ihn beseitigen wollen. Am Tag seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus in die Firma wird offen- kundig, daß es sowohl Spannungen zwischen ihm und seinem lebensfrem- den Sohn Holger gibt, aber auch, daß seine geschäftstüchtige Schwieger- tochter Susanne gute alte Kunden "über den Tisch zieht" und deren Zwangs- lage zu zweifelhaften Profiten ausnutzt. Kommissar Kress und seine Mitarbei- ter suchen Albert Kosak auf, um ihm Personenschutz anzubieten und sich über mögliche Tathintergründe zu informieren.

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