Der Alte
Folge 5: Terzett in Gold
Nach der Kündigung seines Schweizer Arbeitgebers versucht der Handlungsreisende Gustav Köhler die Illusion aufrecht zu erhalten, alles sei beim alten geblieben. Seiner Frau und seinem 18jährigen Sohn Peter erzählt er, er reise regelmäßig zwischen Zürich und München wie bisher. Sein Auftraggeber ist jedoch nun ein Juwelier aus München, der sich von Köhler Goldbarren mit- bringen läßt, um einen großen Teil der Mehrwertsteuer zu sparen. Als Köhler einen höheren Anteil an dem unrechtmäßigen Gewinn fordert, kehrt er von einer abendlichen Verabredung mit seinem Geschäftspartner nicht zurück. Am nächsten Morgen wird im Englischen Garten seine Leiche gefunden. Der Gürtel mit dem geschmuggelten Gold befindet sich ungeöffnet um seinen Bauch .
