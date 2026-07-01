Pures Entsetzen und ein blutiges EndeJetzt kostenlos streamen
Der Killer-Kannibale: Jeffrey Dahmer
Folge 4: Pures Entsetzen und ein blutiges Ende
43 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Die Dokumentation erzählt die wahre verstörende Geschichte eines Serienkillers, der mit seinen Taten die Welt schockierte: Jeffrey Dahmers Verhalten eskaliert und die Leichen stapeln sich in seiner Wohnung. Er beginnt seine "Zombie-Experimente", bei denen er den betäubten Opfern die Schädeldecke aufbohrt und Säure hineingießt. Der Serienmörder wird schließlich festgenommen und zu 900 Jahren Gefängnis verurteilt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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