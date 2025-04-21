Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf dem Stundenplan: Mord

KultKrimiStaffel 2Folge 1
Folge 1: Auf dem Stundenplan: Mord

60 Min.Ab 12

Als der Berufsschullehrer Dr. Erich Dommel nach dem Unterricht sein Arbeitszimmer aufsucht, findet er eine seiner Schülerinnen ermordet in seinem Schreibtischsessel. Einige mit ins Zimmer drängende Schüler alarmieren die Polizei. Sie verdächtigen Dr. Dommel, der dieser Schülerin nicht gleichgültig gegenüberstand, des Mordes an dem Mädchen Inge Maaß. Auch die Kollegen sind von der Schuld Dr. Dommels überzeugt. Kommissar Keller bleibt skeptisch gegenüber diesen Anschuldigungen und den eindeutigen Beweisen von Antipathie.

