Der Kommissar
Folge 7: In letzter Minute
62 Min.Ab 12
Kommissar Keller wird durch den Anruf eines Zuchthausdirektors alarmiert: Der Totschläger Kossitz soll entlassen werden. Diese Nachricht ist so wichtig, weil Kossitz bei seiner Verurteilung geschworen hatte, sich an den Hauptbelastungszeugen zu rächen: an seiner Frau und an seinem besten Freund. Für Kommissar Keller beginnt diesmal ein Wettrennen mit der Zeit; nicht um ein Verbrechen aufzuklären, sondern um eins zu verhindern, denn außer Kossitz haben alle anderen Beteiligten Angst. Angst wovor?, fragt sich Kommissar Keller, für den dies die Schlüsselfrage des ganzen Falles ist.
