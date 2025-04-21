Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

Messer im Rücken

KultKrimiStaffel 2Folge 8
Messer im Rücken

Der Kommissar

Folge 8: Messer im Rücken

62 Min.Ab 12

In einer Vorortstraße wird ein Taxifahrer von einem Mann angehalten. Als der Taxifahrer die Tür hinter dem Fahrgast zumachen will, sieht er, dass der Mann im Sterben liegt: Ein Messer steckt in seinem Rücken. Kommissar Keller steht vor einem Rätsel. Doch die Bilder, die ein Pressefotograf vom Tatort und den Umstehenden macht, bringen ihn auf die richtige Spur. Auf diesen Fotos ist ein Detail festgehalten, das den Mörder schließlich überführt.

