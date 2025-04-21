Der Kommissar
Folge 10: Tod eines Klavierspielers
66 Min.Ab 12
Am hellichten Tag wird in einer Pension ein Mann erschossen. Die Kriminalpolizei findet bald eine heiße Spur: Sie führt in eine verrufene Kneipe, in der einige bekannte Kriminelle Stammgäste sind. Kommissar Keller weiß, dass er unter ihnen den Mörder suchen muss, aber alle Nachforschungen bleiben ergebnislos. Es lässt sich kein Motiv finden. Nur durch Zufall gerät die Kripo auf die richtige Spur: Sie erfährt, dass der Ermordete nicht nur ein ausgezeichneter Klavierspieler gewesen ist. Es beginnt ein Wettrennen gegen die Zeit und die kaltblütige Intelligenz eines rücksichtslosen Bandenführers.
