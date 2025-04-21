Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

... wie die Wölfe

KultKrimiStaffel 2Folge 9
... wie die Wölfe

Der Kommissar

Folge 9: ... wie die Wölfe

59 Min.Ab 12

Frau Kluge, eine alleinstehende alte Frau, gewinnt im Lotto unverhofft 3.000 Mark. Einen Tag später wird sie in ihrem armseligen Altbauzimmer ermordet aufgefunden. Wahrscheinlich war der Täter eine Person der Nachbarschaft, der Frau Kluge vertrauensselig die Tür geöffnet hatte. Kommissar Keller kommt in diesem Fall nicht recht weiter. Alle Nachbarn haben ein Motiv, denn Geld - wie alle schließlich kleinlaut zugeben - wollte jeder von ihr; geborgt, geschenkt, je nachdem.

