Der Kommissar

Das Ungeheuer

KultKrimiStaffel 2Folge 2
Folge 2: Das Ungeheuer

62 Min.Ab 12

In einem Waldstück wird von einem Liebespaar ein ermordetes Mädchen gefunden. In der Nähe der Toten sehen sie einen Mann, der in einer nahegelegenen Wohnsiedlung verschwindet: Es muss der Mörder gewesen sein! Das Ergebnis der Nachforschungen von Kommissar Keller ist ein Wust von Klatsch, Beschuldigungen und Nachbarschaftsgezänk. Eine Unterredung in der Wirtschaft der Siedlung, bei der es zu neuen Beschuldigungen und Verdächtigungen kommt, bringt Licht in den Mordfall.

KultKrimi
