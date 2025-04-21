Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kommissar

Die Kusine

KultKrimiStaffel 8Folge 1
Die Kusine

Die KusineJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 1: Die Kusine

58 Min.Ab 12

Der Mord an dem Werbegrafiker Heinz Brenner ist für Kommissar Keller und sein Team zunächst eine reine Routineangelegenheit. Als dann jedoch die Freunde des Ermordeten ihre Aussagen machen und einhellig angeben, dass ein ganz junges Mädchen zuletzt mit Heinz Brenner zusammen gesehen wurde, erscheint der Fall dem Kommissar reichlich mysteriös. Mit großem Einsatz versucht man herauszubekommen, wer dieses junge Mädchen ist. Aber alle Spuren verlaufen im Sande. Da geschieht ein zweiter Mord, und wieder soll das junge Mädchen daran beteiligt gewesen sein.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen