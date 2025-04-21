Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 8Folge 9
60 Min.Ab 12

Als Bankfilialleiter Weise mitten in der Nacht von drei maskierten Gangstern aufgefordert wird, den Schlüssel zum Tresor herauszugeben, hat er nur die Sorge, dass sein kleiner Sohn Hans nicht erwacht und in Gefahr gerät. Als es jedoch wenig später vor der Bankfiliale zu einer Schießerei kommt, bei der ein Polizist getötet wird, erfährt Herr Weise zu seiner Bestürzung, dass es Hans war, der die Polizei alarmiert hat. Für Kommissar Keller ist es klar, dass der kleine Hans zumindest einen der Verbrecher gesehen haben muss. Doch seltsamerweise bestreitet er, jemanden erkannt zu haben.

