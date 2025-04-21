Der Kommissar
Folge 7: Mord nach der Uhr
Auf den ersten Blick scheint es, dass die schöne Anita von einem unbekannten Einbrecher erdrosselt wurde, der in dem mondänen Haus der Fabrikbesitzerin Frau Reese nach Wertgegenständen suchte. Doch am Verhalten der Familie Reese bemerkt der Kommissar schnell, dass dieser Mord andere Motive haben muss als die Habgier eines Unbekannten. Bald schon findet er heraus, dass die gesamte Familie Reese einzig für ihr Werk lebt und arbeitet - nur Anita schien sich für den Familienbetrieb nicht besonders zu interessieren. Hier glaubt der Kommissar mit seinen Nachforschungen einsetzen zu können. Doch da die Familie Reese wie Pech und Schwefel zusammenhält, weiß er nicht recht, wie er den wahren Täter überführen kann.
