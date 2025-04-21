Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kommissar

Tod im Transit

KultKrimiStaffel 8Folge 10
Tod im Transit

Tod im TransitJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 10: Tod im Transit

60 Min.Ab 12

Als Herr Eckert, Reisebüro-Besitzer aus dem Ruhrgebiet, abends mit dem Auto fahren will, ist dieses gestohlen. Wenig später meldet sich die Polizei und teilt mit, dass man im Kofferraum die Leiche eines jungen Mannes gefunden hat. Eckert ist entsetzt und bestreitet, von dem Toten etwas zu wissen. Doch nicht nur das nervöse Verhalten Herrn Eckerts kommt dem Kommissar verdächtig vor, auch einige andere Gäste im Hotel erregen sein Misstrauen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen