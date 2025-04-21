Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Grenzüberschreitung

60 Min.Ab 12

Einige Tage hindurch hat die Entführung des Jungen Ralf Ramin Polizei, Bevölkerung und Presse in hellste Aufregung versetzt. Eines Nachts taucht Ralf völlig unversehrt wieder auf. Bei den ersten Nachfragen nennt er den Namen eines seiner Entführer: Toni Kerk, Sohn des Hausmeisters der Familie Ramin. Als die Polizei ihn festnehmen will, findet sie Toni ermordet vor der Tür liegen. Für Kommissar Keller und seine Leute steht fest, dass Entführer und Mörder im engsten Freundeskreis Toni Kerks gesucht werden müssen.

