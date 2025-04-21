Der Kommissar
Folge 4: Der Tod des Apothekers
60 Min.Ab 12
Gegen zwei Uhr nachts erscheint der Neffe des Apothekers Lahuser auf dem Polizeirevier und berichtet, sein Onkel sei vor kurzer Zeit mit 400.000 D-Mark aufgebrochen, um seine vor ein paar Tagen entführte Frau freizukaufen. Doch als der Polizist in der Apotheke anruft, weiß Frau Lahuser nichts von einer Entführung. Später wird der Apotheker tot an der Isar aufgefunden. Kommissar Keller sucht in einem Gestrüpp von Lügen und Phantasiegebilden nach der Wahrheit.
