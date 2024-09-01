Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Stürmische Pferde und erste Erfolge bei der Teambildung im Pferdeinternat

sixxStaffel 3Folge 3vom 01.09.2024
Stürmische Pferde und erste Erfolge bei der Teambildung im Pferdeinternat

Stürmische Pferde und erste Erfolge bei der Teambildung im PferdeinternatJetzt kostenlos streamen

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Folge 3: Stürmische Pferde und erste Erfolge bei der Teambildung im Pferdeinternat

46 Min.Folge vom 01.09.2024Ab 6

Die ersten großen Heimreisen stehen an. Für Peri, Shylah und Fuzzi geht eine Trainingsintensive Zeit zu Ende. Doch bevor es für die Pferde nach Hause geht, steht für Fuzzi endlich der große Ausritt mit Besitzerin Juliana an. Die Frau hat viel an sich gearbeitet und nimmt all ihren Mut zusammen. Pferdetrainer Raphael Dysli bekommt zum Schluss prominente Unterstützung von Welpentrainer André Vogt, denn Peri hat Angst vor Hunden und es wird endlich Zeit, diese zu bekämpfen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
sixx
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Alle 4 Staffeln und Folgen