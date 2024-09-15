Die entscheidende Phase: Hat Raphael Dysli die Lösung für alle Problempferde?Jetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 5: Die entscheidende Phase: Hat Raphael Dysli die Lösung für alle Problempferde?
46 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 6
Püppi nähert sich endlich dem Pferdeanhänger an und versteht den Pferdetrainer ganz genau. Das Schrecktraining mit Fil hat es in sich und leider macht es Fil Raphael Dysli nicht leicht. Besonders hier muss mit Fingerspitzengefühl trainiert werden. Für Benny steht ein ganz besonderer Besuch an: Pferdephysiotherapeutin Kathrin Obst kommt zu Besuch ins bergische Land und untersucht das Pferd.
