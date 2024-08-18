Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

sixxStaffel 3Folge 1vom 18.08.2024
46 Min.Folge vom 18.08.2024Ab 6

Die ersten drei von sechs Problempferden ziehen im Bergischen Land ein. Neue Herausforderungen für Pferdetrainer Raphael Dysli. Peri, Fuzzi und Shylah haben jeweils mit unterschiedlichen Ängsten zu kämpfen. Doch kann der Pferdetrainer die neuen Probleme auch lösen?

