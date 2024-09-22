Großes Finale: Die Pferde zeigen was sie bei Raphael Dysli gelernt haben!Jetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 6: Großes Finale: Die Pferde zeigen was sie bei Raphael Dysli gelernt haben!
46 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 6
Für Fil, Benny und Püppi geht es wieder nach Hause. Im bergischen Land zieht langsam wieder Ruhe ein, doch bevor es für die letzten drei Kandidaten wieder nach Hause geht, müssen sie sich noch einigen Prüfungen stellen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick