Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 4: Neue Fälle, neue Herausforderungen: Raphael Dysli unterstützt ratlose Besitzer
46 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 6
Die großen Probleme gehen weiter: Hannoveraner Stute Püppi ist 16 Jahre alt und geht nicht auf den Anhänger. Selle Français Wallach Fil fürchtet sich vor allem. Der letzte Kandidat ist Norweger Benny. Er ist bereits 17 Jahre alt, doch Besitzerin Ann-Kathrin konnte noch nie auf Benny reiten. Raphael Dysli will den Problempferden helfen.
