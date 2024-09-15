Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Apple, Rosco und Siam

sixxStaffel 6Folge 5vom 15.09.2024
Apple, Rosco und Siam

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 5: Apple, Rosco und Siam

47 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12

Der energiegeladene Welpe Apple hat Probleme mit seinem Hinterbein. Besonders nach langen Spaziergängen beginnt der kleine Vierbeiner zu humpeln. Ob eine speziell angefertigte 3D-Prothese dem jungen Hund zu neuem Lebensglück verhelfen kann? Dr. Fitzpatrick kümmert sich außerdem um die zweijährige Katze Siam, die von einem Van angefahren wurde. Doch es ist unklar, ob sie nach der OP die volle Funktionstüchtigkeit ihres Beines zurückerlangen wird.

