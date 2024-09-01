Gylly, Albert und BarneyJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 1: Gylly, Albert und Barney
47 Min.Folge vom 01.09.2024Ab 12
Dr. Fitzpatrick muss sich um einen besonderen Notfall kümmern: Der vierjährige Beagle-Mops-Mischling Barney wurde von einem Bus angefahren und sein Bein befindet sich in schlechtem Zustand. Der Tierarzt entwickelt ein speziell angefertigtes Implantat, das den Knöchel des Vierbeiners von innen heraus stützen soll. Auch Welpe Gylly ist auf Noels innovative Techniken angewiesen - denn der junge Labrador benötigt eine neue Schulter.
