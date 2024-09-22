Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 7: Hagar, Loki und Nutty
46 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12
Die fünfjährige französische Bulldogge Hagar kann plötzlich nicht mehr laufen. Schafft es Noel, die Ursache für ihre Beschwerden zu finden? Welpe Loki hingegen leidet an einer angeborenen Ellbogenfehlstellung. Diese soll nun schnellstmöglich korrigiert werden. Und Katze Nutty hat mit einer ungewöhnlichen Verletzung am Bein zu kämpfen.
